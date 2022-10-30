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«Крылья Советов» вырвали победу в матче РПЛ с «Пари Нижний Новгород»

«Крылья Советов» вырвали победу в матче РПЛ с «Пари Нижний Новгород»
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В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Крылья Советов» принимали «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 32-й минуте главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов», который успешно реализовал нападающий «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов. На 79-й минуте защитник гостей Даниил Пенчиков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 90+2-й минуте встречи счёт сравнял защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук, отправивший мяч в собственные ворота. Через шесть минут Гоцук был удалён с поля, а на 90+10-й минуте защитник Гленн Бейл вывел самарцев вперёд, забив гол с пенальти.

«Пари Нижний Новгород» с 13 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Самарские «Крылья Советов» (17) — на 11-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (36). В тройку лидеров входят «Ростов» (29) и ЦСКА (29).

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Сулейманов – 32' (пен)   1:1 Гоцук – 90+2' (автогол)   2:1 Бейл – 90+9' (пен)
Удаления: нет / Пенчиков – 79', Гоцук – 90+8'
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