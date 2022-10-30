Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» переиграла «Эмполи», забив по голу в каждом из таймов

«Аталанта» переиграла «Эмполи», забив по голу в каждом из таймов
Комментарии

Завершился матч 12-го тура чемпионата Италии, в котором «Эмполи» на стадионе «Карло Кастеллани» принимал «Аталанту». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей – 2:0.

На 32-й минуте Ханс Хатебур открыл счёт. Во втором тайме Адемола Лукман воспользовался передачей экс-игрока московского «Спартака» Марио Пашалича и удвоил преимущество «Аталанты».

Победа позволила команде Джана Пьеро Гасперини набрать 27 очков и выйти на второе место в турнирной таблице Серии А, при этом до конца тура обойти «Аталанту» могут «Лацио» и «Милан».

«Эмполи» с 11 очками занимает 12-е место.

В следующем туре «Аталанта» 5 ноября примет лидера чемпионата — «Наполи», «Эмполи» на своём поле встретится с «Сассуоло».

Италия - Серия А. 12-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
0 : 2
Аталанта
Бергамо
0:1 Хатебур – 32'   0:2 Лукман – 59'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022