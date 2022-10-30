«Аталанта» переиграла «Эмполи», забив по голу в каждом из таймов

Завершился матч 12-го тура чемпионата Италии, в котором «Эмполи» на стадионе «Карло Кастеллани» принимал «Аталанту». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей – 2:0.



На 32-й минуте Ханс Хатебур открыл счёт. Во втором тайме Адемола Лукман воспользовался передачей экс-игрока московского «Спартака» Марио Пашалича и удвоил преимущество «Аталанты».



Победа позволила команде Джана Пьеро Гасперини набрать 27 очков и выйти на второе место в турнирной таблице Серии А, при этом до конца тура обойти «Аталанту» могут «Лацио» и «Милан».



«Эмполи» с 11 очками занимает 12-е место.

В следующем туре «Аталанта» 5 ноября примет лидера чемпионата — «Наполи», «Эмполи» на своём поле встретится с «Сассуоло».