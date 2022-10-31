Кварацхелия отреагировал на разгромную победу над «Сассуоло»

21-летний грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал разгромную победу неаполитанцев в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии над «Сассуоло» (4:0).
«Браво, парни! Три очка в копилку. Виктор (Осимхен. – Прим. «Чемпионата»), брат, поздравляю с хет-триком!» — гласит публикация Кварацхелии в одной из социальных сетей.
Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 16 встречах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и 10 результативными передачами.
«Наполи» является лидером турнирной таблицы чемпионата Италии. В активе подопечных Лучано Спаллетти 32 очка в 12 турах. В следующем туре «Наполи» сыграет на выезде с «Аталантой», занимающей второе место. Встреча пройдёт в субботу, 5 ноября. Начало – 20:00 мск.
Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи».
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