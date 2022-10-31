Головин признан лучшим игроком встречи «Монако» — «Анже» в Лиге 1 по версии WhoScored

26-летний российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим игроком по версии статистического портала WhoScored в матче 13-го тура чемпионата Франции с «Анже» (2:0).

Головин провёл на поле 55 минут прежде чем был заменён на японского экс-нападающего «Ливерпуля Такуми Минамино. За отведённое игровое время Александр отметился забитым мячом, который стал для него вторым в сезоне. Это позволило Головину заработать наивысшую оценку среди всех футболистов в матче, его игру оценили в 7,6 балла.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 19 встречах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя тремя результативными передачами. Его стоимость оценивается в € 25 млн, а контракт с «монегасками» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Самые дорогие футболисты по сумме трансферов.