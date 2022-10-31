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Жиров: я на 100% перерос «Зандхаузен». Меня хотел «Падеборн», но клуб не отпустил

Жиров: я на 100% перерос «Зандхаузен». Меня хотел «Падеборн», но клуб не отпустил
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31-летний российский защитник «Зандхаузена» из Второй Бундеслиги Александр Жиров заявил, что перерос свой текущий клуб и мог перейти в «Падеборн».

«Падеборн» проявлял ко мне интерес в конце 2021 года, но не сложилось, хотя договорённости с клубом у меня были. Но «Зандхаузен» не смог договориться с клубом. Я не понял президента, почему он не захотел меня отпускать. Он мне сказал: «Без тебя мы вылетим». Сейчас «Падеборн» идёт в тройке.

Упала ли мотивация после этого? Если я буду плохо играть за «Зандхаузен», то ко мне не будет интереса от других команд летом. Я 100% перерос клуб, в котором я сейчас играю, в руководстве об этом знают. Сейчас у меня контракт до лета, зимой я буду иметь право вести переговоры с другими клубами", — рассказал российский защитник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью Жирова читайте здесь:

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