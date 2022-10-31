Жиров рассказал, изменилось ли к нему отношение в Германии после 24 февраля

Российский защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал о том, что изменилось в его жизни в Германии после 24 февраля.

«Изменился ли после 24 февраля? Если всё читать, можно сойти с ума. Я сконцентрировался на футболе. Играю в него и получаю от этого удовольствие.



По отношению ко мне в Германии вообще ничего не изменилось. Я капитан команды ― если до сих пор им являюсь, значит, ко мне здесь нормальное отношение, никакого негатива. Президент сразу сказал, что интервью на тему всех событий немецкие СМИ у меня брать не будут.



Самый долгий перелёт? На «Луну» я слетал, когда летел из Москвы во Франкфурт через Дубай. 12 часов в полёте, пересадка два часа. Было тяжеловато. Я сразу вспомнил, как я в ФНЛ летал на Дальний Восток. Я хотел полететь через Стамбул, но ценник был сумасшедший», — рассказал Жиров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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