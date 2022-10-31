Александр Головин высказался о своём голе в ворота «Анже»

Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин прокомментировал победу и свой гол в матче чемпионата Франции с «Анже» (2:0).

«Понятно, что перед этой игрой мы были фаворитами, должны были побеждать и набирать три очка. Хорошо, что удалось это сделать, смогли воплотить своё преимущество в голы.



Рад ли, что смог забить гол? Прежде всего рад, что выиграли. Свой гол, безусловно, тоже даёт положительные эмоции. Забить или отдать голевую передачу всегда приятно.



Почему начал матч на скамейке запасных? Знал об этом заранее, это было обговорено. Дело в том, что в четверг мы провели на выезде достаточно тяжёлую игру в Венгрии. Оставили там немало сил, поэтому было понятно, что тренерский штаб будет использовать определённую ротацию состава. Так что всё нормально. Выйти на замену и забить — тоже очень неплохой вариант», — рассказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После победы над «Анже» клуб Головина занимает шестое место в чемпионате Франции. Головин в текущем сезоне сыграл 12 матчей в Лиге 1, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

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