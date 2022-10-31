Главный тренер «Монако» оценил выступление Головина в матче с «Анже»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман высказался об игре 26-летнего российского полузащитника Александра Головина в матче 13-го тура чемпионата Франции с «Анже» (3:0), где хавбеку удалось отметиться забитым мячом.

«Я доволен его выступлением. Он уже пробовал этот удар в этом сезоне. Конечно, у него есть качества, чтобы забивать такие мячи. Я надеюсь, что со временем он запишет на свой счёт много таких результативных действий, потому что у него есть для этого качества!» — приводит слова Клемана пресс-служба «Монако».

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 19 встречах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя тремя результативными передачами. Его стоимость оценивается в € 25 млн, а контракт с «монегасками» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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