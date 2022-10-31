Бышовец – о Гогниеве: все мы немножко холерики, это издержки психики

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался по поводу поведения наставника «Химок» Спартака Гогниева во время матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:6). Сначала Гогниев был удалён за споры с арбитров, а в подтрибунном помещении он вступил в словесную перепалку с телекомментатором.
«Мне было несвойственно ни с судьями, ни с тренерами разговаривать. Поэтому у меня есть моральное право судить. В футболе есть эмоции, и от них никуда не денешься. Мы наблюдаем много ситуаций, когда на нервах происходят вспышки, несвойственные интеллигентным людям. Это игра, то же самое происходит с футболистами. Это издержки психики. Неудачи и элементы несправедливости в какой-то степени повышают градус.
Плачевные результаты при амбициях Гогниева и привели к этому скандалу. Ещё в бытность игроком он проявлял требовательность к себе и к партнёрам. Мне думается, что, понимая всё происходящее с командой, он реагировал адекватно, естественно. Все мы немножко холерики. Класс и интеллигентность определяются умением управлять собой», — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».
- 31 октября 2022
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