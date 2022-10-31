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Ван Дейк оценил свою игру за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне

Ван Дейк оценил свою игру за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о своей игре в нынешнем сезоне.

«Думаю, что могу играть намного лучше. Критика будет направлена ​​на меня? Так было и будет всегда. Это и хорошо, и плохо в футболе. Всё ещё уверен, что мне есть куда совершенствоваться, а единственный способ сделать это — играть, учиться на ошибках и не слишком прислушиваться к внешнему миру», — приводит слова ван Дейка Marca.

31-летний ван Дейк в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забив один мяч. Его соглашение с «Ливерпулем» рассчитано до 2025 года.

«Ливерпуль» набрал 16 очков в 12 матчах чемпионата Англии и занимает в турнирной таблице девятое место.

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