Ван Дейк оценил свою игру за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о своей игре в нынешнем сезоне.
«Думаю, что могу играть намного лучше. Критика будет направлена на меня? Так было и будет всегда. Это и хорошо, и плохо в футболе. Всё ещё уверен, что мне есть куда совершенствоваться, а единственный способ сделать это — играть, учиться на ошибках и не слишком прислушиваться к внешнему миру», — приводит слова ван Дейка Marca.
31-летний ван Дейк в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забив один мяч. Его соглашение с «Ливерпулем» рассчитано до 2025 года.
«Ливерпуль» набрал 16 очков в 12 матчах чемпионата Англии и занимает в турнирной таблице девятое место.
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