Ван Дейк оценил свою игру за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о своей игре в нынешнем сезоне.

«Думаю, что могу играть намного лучше. Критика будет направлена ​​на меня? Так было и будет всегда. Это и хорошо, и плохо в футболе. Всё ещё уверен, что мне есть куда совершенствоваться, а единственный способ сделать это — играть, учиться на ошибках и не слишком прислушиваться к внешнему миру», — приводит слова ван Дейка Marca.

31-летний ван Дейк в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забив один мяч. Его соглашение с «Ливерпулем» рассчитано до 2025 года.

«Ливерпуль» набрал 16 очков в 12 матчах чемпионата Англии и занимает в турнирной таблице девятое место.

У кого в АПЛ самый крупный контракт? Видеоролик: