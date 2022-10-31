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Жерар Пике попал в расширенный состав сборной Испании на чемпионат мира в Катар

Жерар Пике попал в расширенный состав сборной Испании на чемпионат мира в Катар
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Центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике попал в расширенный состав из 55 футболистов сборной Испании для участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает Marca.

По информации источника, футболист стал одним из 55 отобранных главным тренером Луисом Энрике кандидатов на поездку на финальный турнир наряду с защитником «ПСЖ» Серхио Рамосом, несмотря на то, что в последнее время оба футболиста были далеки от сборной.

При этом уточняется, что попадание в список не гарантирует Пике и Рамосу участие на чемпионате мира, так как Энрике может предпочесть им варианты с Эмериком Лапортом («Манчестер Сити»), Иньиго Мартинесом («Атлетик» Бильбао), Пау Торресом («Вильярреал»), Диего Льоренте («Реал Сосьедад») и Уго Гильямона («Валенсия»).

Ранее стало известно, что в расширенный список не попал вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа.

Сборная Испании сыграет в группе E с Германией, Японией и Коста-Рикой. Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября матчем Катар — Эквадор.

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