«Шахтёр» намерен выручить за Мудрика не менее € 100 млн

Заместитель спортивного директора донецкого «Шахтёра» Карло Николини рассказал, что клуб может расстаться с полузащитником Михаилом Мудриком уже в январе. Сделку могут перенести на лето лишь в том случае, если команда выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Информацию Николини передаёт Calciomercato.it.
Сообщается, что 21-летним футболистом интересуются «ПСЖ» и мадридский «Реал», но приоритет — уход в клуб английской Премьер-лиги. «Шахтёр» намерен выручить за продажу Мудрика как минимум € 100 млн.
Мудрик — воспитанник харьковского «Металлиста». Также он был в академии «Днепра», а с 2018 года играет в составе «Шахтёра». В нынешнем сезоне на его счету семь голов и семь результативных передач в 12 матчах чемпионата Украины и Лиги чемпионов.
Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видеоролик:
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