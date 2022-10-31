Синицын рассказал о попадании в расширенный состав сборной России перед ЧМ-2018

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился воспоминаниями о попадании в расширенный состав сборной России перед ЧМ-2018. Футболист считает, что раз не прошёл в окончательную заявку национальной команды, значит не заслуживал этого.

«В 2017 году вошёл в расширенный состав сборной — верил ли в поездку на домашний ЧМ? Само попадание в список было сродни сказке. Были грёзы, мечты. Но я понимал, какая сильная вратарская позиция в России. Поэтому даже попадание в расширенный список было крутым событием.

Кстати, тогда на сборе у Владимира Граната была травма, его возили на процедуры из Новогорска в Москву. На обратном пути они проезжали мимо Black Star Burger, которые только открывались. Там была толпа людей. И Владимир сказал водителю, что туда сейчас не попасть, а шофер ответил, что сейчас в сборную России попасть легче, чем в Black Star Burger. Это было забавно, конечно. Тогда в расширенный список вызвали игроков, которых давно не приглашали, и новичков, чтобы посмотреть на состояние резерва.

Конечно, я думал, что это было бы колоссальной вехой в карьере. Но трезво оценивал себя. Возможно, у меня был пик формы, но не получилось. Значит, не заслуживал на тот момент. Конечно, никаких обид на тренерский штаб нет. Он отвечает за результат и игроков, которых приглашает. Мы прекрасно помним выступление на ЧМ. Какие вопросы могут быть к штабу?

2017 год стал лучшим в моей карьере? Вызов в сборную России, наверное, его подытожил. Но был ли он лучшим, я говорить не возьмусь», – приводит слова Синицына Metaratings.