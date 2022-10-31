Юрий Сёмин назвал Игоря Акинфеева лучшим игроком первой части сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим футболистом первого круга Российской Премьер-Лиги.

«Лучший игрок первой части сезона РПЛ — Игорь Акинфеев», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

36-летний Акинфеев полностью отыграл все 15 матчей в первом круге чемпионата России. В них он пропустил 15 голов и пять раз сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года. За ЦСКА Акинфеев провёл всю карьеру.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА с 29 набранными очками занимает третью строчку, уступая лишь «Спартаку» (32) и «Зениту» (39). В следующем туре команда Владимира Федотова сыграет с «Пари НН» дома, а также встретится с «Уралом» и «Сочи» в Фонбет Кубке России и с «Динамо» в чемпионате. После этого команда уйдёт на зимнюю паузу.