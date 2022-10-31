Медведев: сезон без поражений для «Зенита»? Мы не задумываемся о рекордах

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу в матче с «Краснодаром» (1:0) и заявил, что команда не ставит себе цель провести сезон без поражений.

«Это была непростая игра, как и все матчи за последние пять сезонов в Краснодаре, где мы встречаем мастеровитого, мотивированного соперника, играющего в хороший футбол. Команда обладает набором хороших футболистов, поэтому победа заслуженная, хотя очень непростая. Завершение первого круга на победной ноте с сохранением отрыва в семь очков и с рядом рекордов российского футбола — это, конечно, приятное достижение, но нужно уже смотреть вперёд, в субботу первый матч второго круга с непростым соперником «Ахматом». Команда, вернувшись сегодня в Санкт-Петербург, завтра начнёт подготовку к игре.

Пройти сезон без поражений? Вы знаете, за этими показателями следят журналисты, команда готовится к каждому матчу и не задумывается о рекордах. Рекордов не будет, если об этом думать. Поэтому каждый матч принципиальный, в каждой игре особый соперник, к которому тренерский штаб готовит команду», — приводит слова Медведева ТАСС.

«Зенит» занимает первое место в РПЛ после 15 сыгранных туров, опережая ближайших преследователей на семь очков. Петербургская команда не потерпела ни одного поражения в первом круге турнира, одержав 12 побед и трижды сыграв вничью. Следующий матч «Зенит» сыграет с «Ахматом».