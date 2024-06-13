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Гойкович: обидно, что мне не дали сыграть 100-й матч за «Оренбург»

Гойкович: обидно, что мне не дали сыграть 100-й матч за «Оренбург»
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Боснийский защитник Ренато Гойкович, покинувший «Оренбург» в связи с истечением срока контракта, выразил разочарование тем, что не смог сыграть свой 100-й матч за клуб.

— Осталась обида на «Оренбург»?
— Да, обидно. Но самое обидное — у меня осталось 99 игр за «Оренбург» Жалко, что не провёл 100-й матч. Но ничего, у меня всегда были хорошие отношения со всеми в клубе. Человеку всегда будет обидно, когда ты условно работаешь в компании, а тебя потом просто убирают, будто тебя тут никогда и не было. Но это футбол, а футбол не терпит никаких эмоций. Я понимаю и принимаю их решение, — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Напомним, «Оренбург» объявил об уходе Гойковича 3 июня. 28-летний Ренато Гойкович — воспитанник боснийского клуба «Слобода». За «Оренбург» защитник выступал с сентября 2020 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гойковича в € 1,5 млн. В завершившемся сезоне-2023/2024 Ренато принял участие в 21 матче оренбуржцев во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.

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