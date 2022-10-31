Представитель Оздоева рассказал об адаптации россиянина в турецком «Фатих Карагюмрюк»

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, рассказал об адаптации россиянина в Турции.

«У Магомеда всё хорошо: адаптировался в чемпионате Турции и новой команде. Играет все игры без исключения, несмотря на перелом носа, потерянный зуб и разбитую губу в матче с «Фенербахче». Он пытается быстро восстановиться, чтобы не пропускать матчи. Магомед — лидер команды, приходится играть в защитной маске.



Отличия чемпионатов России и Турции? Тяжело судить по силе. На сегодняшний день даже в Турции по именам очень много больших футболистов: Алли, Икарди, Мата, Мертенс. Достаточно топовых футболистов. Когда в чемпионате около трёх десятков игроков, которые поиграли на самом высоком уровне и являются звёздами мирового футбола, следовательно, и зрелищность другая», — сказал Гаргаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.