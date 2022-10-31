«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Норвича» Ааронса

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски игрока для усиления правого фланга обороны, в особенности в связи с возможным уходом Аарона Ван-Биссаки из клуба. Как сообщает The Sun, конкурентом защитника «красных дьяволов» Диогу Дало на позиции может стать Максимилиан Ааронс из «Норвича».
«Канарейки» оценивают своего футболиста в сумму около € 11,5 млн. Летом они отклонили предложение аренды от мёнхенгладбахской «Боруссии», которые затем планировали выкупить футболиста. Во многом это была инициатива главного тренера немецкого клуба Даниэля Фарке, который ранее возглавлял «Норвич».
О необходимости покупки крайних защитников заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, когда его спросили о целях на зимнее трансферное окно. При этом Ааронс является лишь одним из кандидатов на позицию правого защитника наравне с футболистом леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонгом.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:
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