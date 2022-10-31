Бывший нападающий «Зенита» Зарицкий: паспорт Российской Федерации пришлось сдать

Уроженец Ленинграда и бывший игрок «Зенита» Михаил Зарицкий рассказал, как попал в сборную Люксембурга.
«У руководства «Боруссии» были налажены хорошие связи с клубом «Авенир Бегген». До меня туда переехали три человека из Мёнхенгладбаха. Было ещё предложение от бывшего тренера из «Саарбрюккена», но я отказался. Возможно, зря. Всё-таки Бундеслига, хоть и вторая. В Люксембург заманила возможность сыграть в Кубке чемпионов. Я приехал, пообщался с президентом клуба и решил остаться. Считаю, это тоже было хорошее время.
Платили хорошо — 8 тысяч евро в месяц… Плюс машина, бесплатное жильё, страховка. И у меня в Люксембурге всё получалось до травмы — много забивал, выиграл кучу трофеев, попал в сборную. Тренер сборной — теперь он глава федерации футбола — поторапливал: «Давай-давай». Сейчас уже можно иметь два гражданства, России и Люксембурга, а тогда нельзя было. Паспорт РФ пришлось сдать. Хотел восстановить — не получилось. А пошлину за вступление в подданство заплатила Федерация футбола Люксембурга. Я как раз женился на местной женщине, и это ускорило процедуру. Повезло ещё, что некоторые сотрудники «Авенира» параллельно работали в министерстве внутренних дел. Мой друг и помощник семь лет стоял в очереди за новым паспортом. А я с 1998 года люксембуржец», — сказал Зарицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Михаилом Зарицким читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 31 октября 2022
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