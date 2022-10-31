Хави рассказал о причинах вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о причинах, по которым его подопечные не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
«Мы оставили всё на поле. Во многих моментах мы совершали ошибки, потому что нам не хватило зрелости. К этим соревнованиям нужно подходить с большей верой в себя. Это непростой процесс. В прошлом году мы оказались в Лиге Европы, потому что нам этого не хватило, а в этом году мы снова её потеряли. У нас собрался отличный состав, мы планировали показать отличные результаты в Европе, однако мы не справились с этой задачей.
Мы сами всё потеряли. У нас была возможность, но она ускользнула от нас. Есть такие детали, как арбитражные решения и неблагоприятные ситуации, но в первую очередь мы должны критиковать самих себя», — цитирует Хави Mundo Deportivo.
Напомним, «Барселона» второй год подряд не может выйти из группового этапа Лиги чемпионов. В этом году подопечные Хави заняли третье место в своей группе, уступив первые две строчки «Баварии» и «Интеру».
Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Валенсией»:
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