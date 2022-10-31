Маслов — о Промесе: неуместно говорить о партнёре — является легендой «Спартака» или нет

Защитник «Спартака» Павел Маслов отреагировал на слова почётного президента РФС Вячеслава Колоскова о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес не является легендой клуба.
«Слова Колоскова, что Промес не является легендой «Спартака»? Мне неуместно говорить о своём партнёре по команде — является легендой «Спартака» или нет. Но это мнение господина Колоскова. Он имеет право считать так, как ему нравится. Есть таблица бомбардиров, в которой Промес достаточно высоко располагается. Но, наверное, для господина Колоскова это не является аргументом. Совершенно не хочу с ним спорить», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Промес является лучшим бомбардиром текущего российского чемпионата с 12 мячами. Нидерландский нападающий занимает седьмую строчку в списке лучших бомбардиров за всю историю московской команды, забив 96 голов за 196 матчей.
- 31 октября 2022
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