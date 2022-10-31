Агент Кассьерры: нет никаких шансов, что Матео вернётся обратно в «Сочи»

Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, прокомментировал информацию, что его клиент может вернуться обратно в «Сочи».

«Нет никаких шансов, что Кассьерра вернётся обратно в «Сочи», — сказал Петропулос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее в телеграм-канале «КБ Телега» появилась информация, что «Сочи» работает над возвращением своего бывшего форварда обратно в клуб. Сообщалось, что в руководстве санкт-петербургской команды также рассматривают вариант обратной продажи колумбийца, а сделку планируют совершить уже этой зимой, когда откроется трансферное окно.