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«Болонья» обыграла «Монцу» в гостевом матче Серии А

«Болонья» обыграла «Монцу» в гостевом матче Серии А
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В матче 12-го тура итальянской Серии А «Монца» принимала «Болонью». Встреча прошла на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 57-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота «Болоньи», который успешно реализовал нападающий «Монцы» Андреа Петанья. Через три минуты полузащитник гостей Льюис Фергюсон сравнял счёт. Результативную передачу отдал защитник «Болоньи» Стефан Пош. На 73-й минуте встречи форвард Риккардо Орсолини вывел «Болонью» вперёд, забив гол после передачи нападающего Джошуа Зиркзее.

«Болонья» набрала 13 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. «Монца» (10) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Наполи» (32).

Италия - Серия А. 12-й тур
31 октября 2022, понедельник. 22:45 МСК
Монца
Монца
Окончен
1 : 2
Болонья
Болонья
1:0 Петанья – 57' (пен)   1:1 Фергюсон – 60'   1:2 Орсолини – 73'
Комментарии
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