Ваноли: однажды могу вернуться в «Спартак» в качестве главного тренера

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли допустил, что может вернуться в московский клуб в качестве наставника. После итальянца команду возглавил испанец Гильермо Абаскаль.

«Скажу, что мне повезло. Познакомиться, поработать и достичь важного результата с такой командой, как «Спартак», стало большой удачей. Его болельщики очень схожи с моим характером, моей страстью. Я как будто зеркалил их. Навсегда останусь спартаковским фанатом.



Да, скучаю по команде. Мы с нашим тренерским штабом и спортивным директором провели большую работу. Огромная благодарность мистеру Федуну за веру в меня. Очень грустно, что пришлось принять выстраданное решение, не зависевшее от спортивных результатов, и сейчас я не работаю в «Спартаке». Но, думаю, однажды могу туда вернуться в качестве главного тренера», — цитирует Ваноли «Спорт-экспресс».

Под руководством Ваноли красно-белые заняли 10-е место в чемпионате России. После 15 туров Российской Премьер-Лиги москвичи располагаются на второй строчке. С Ваноли команда одержала победу в Кубке России.