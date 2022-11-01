Фанатам «Тоттенхэма» запретили посещать центр Марселя
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Сегодня, 1 ноября, в Марселе пройдёт матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Марселем» и «Тоттенхэмом». Полиция французского города запретила болельщикам английской команды с понедельника посещать центр Марселя из-за возможной стычки между фанатскими группировками. Помимо этого, фанатам «шпор» не рекомендуется находиться рядом со стадионом и во всём секторе вокруг стадиона с 10:00 до полуночи сегодня. Об этом сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, на матче ожидается около 2000 болельщиков «Тоттенхэма». Их будут сопровождать на стадион «Велодром» на автобусах под наблюдением местной полиции.
Турнирное положение в группе D:
«Тоттенхэм» — 8 очков
«Спортинг» — 7 очков
«Айнтрахт» — 7 очков
«Марсель» — 6 очков
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