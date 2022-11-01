Медина: ситуация в России непростая, но в ЦСКА я чувствую себя в безопасности

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина ответил на вопрос, чувствует ли он себя в безопасности в России в настоящий момент.



«Действительно, ситуация в России непростая. По мне, лучше всего сейчас не читать постоянно новости и постараться немного думать о хорошем. В ЦСКА я чувствую себя в безопасности. Есть уверенность в том, что клуб нас поддержит. Это уже происходит. Нас поддерживают, с нами общаются. В этом смысле у нас, легионеров, всё в порядке. Я просто стараюсь меньше читать новости, меньше думать. Лично мне это помогает сохранять спокойствие и в большей степени концентрироваться на моей работе здесь.



Как долго я хочу задержаться в России, в ЦСКА? Приходя в клуб, каждый мечтает, чтобы всё было хорошо. В футболе много что происходит, но сейчас я в ЦСКА и думаю о настоящем», – цитирует Медину Metaratings.