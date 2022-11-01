Малком, Промес и Сычевой — в символической сборной РПЛ в октябре по версии WhoScored

Бразильский нападающий «Зенита» Малком вошёл в символическую сборную Российской Премьер-Лиги в октябре по версии WhoScored с наивысшей оценкой 8,3.



Также в 11 лучших вошли голкипер Егор Бабурин («Торпедо», 7,4), защитники Александр Сильянов («Ростов», 7,2), Виллиан Роша (ЦСКА, 7,4), Роберто Фернандес («Динамо», 7,4), Дуглас Сантос («Зенит», 7,5), полузащитники Арсен Захарян («Динамо», 7,5), Габриэль Флорентин («Оренбург», 7,7) и Квинси Промес («Спартак», 8,1), а также форварды Владимир Сычевой («Оренбург», 7,7) и Алексей Каштанов («Урал», 7,7).



Напомним, по окончании первого круга турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», набравший 39 очков. На второй строчке идёт «Спартак» с 32 очками, замыкает тройку ЦСКА (29).