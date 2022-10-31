«Малком повёл себя безобразно. Это удаление и дисквалификация». Как судили в 15-м туре РПЛ

Сезон РПЛ достиг середины. В 15-м туре было сразу два матча с громкой вывеской: московское дерби «Локомотив» — ЦСКА и непростой выезд «Зенита» в Краснодар. В других встречах тоже хватало ярких сюжетов. А как со своей работой справились судьи?

Специально для «Чемпионата» судейство в 15-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Оренбург» — «Факел» — 4:1

Кукуляк на 35-й минуте не показал жёлтую карточку игроку «Оренбургу» Сивакову и спустя минуту вновь его не наказал. Этот футболист должен был быть удалён с поля за две жёлтые.

На 50-й минуте произошёл один из ключевых моментов. Тут виноват не Кукуляк, а первый помощник Елеференко, который не разобрался в эпизоде. Многие говорят, что гол «Оренбурга» был уже после свистка, но по трансляции этого не видно. Я верю своим глазам: футболисты «Факела» не слышали никакого свистка и пытались спасти ворота. Для меня это неверно отменённый гол и ошибка помощника. Но на оценку Кукуляка это никак не влияет.

На 67-й минуте Кукуляк не показал жёлтую игроку «Оренбурга» за грубую игру. А на 69-й — красную футболисту «Факела», который, не пытаясь сыграть в мяч, попал прямой ногой и шипами в икроножную мышцу соперника.

В концовке матча Кукуляк не назначил 11-метровый удар в ворота «Факела» и исправился только после вмешательства VAR. Он находился в хорошей позиции, но не разобрался. Видимо, посчитал, что защитник сыграл в мяч. Для арбитра РПЛ это не тяжёлый момент.

Кукуляк стал лучшим арбитром 14-го тура по моей версии. Но в этот раз его оценка — 6,6.

Евгений Кукуляк Фото: vk.com/fcorenburg

«Динамо» — «Химки» — 6:1

На 15-й минуте Бобровский пропустил очевиднейший фол со стороны Боженова и даже не показал ему жёлтую карточку. Я бы здесь вообще говорил о красной, потому что игрок «Химок» сделал движение локтем в сторону Лаксальта и чудом не сломал ему челюсть.

16-я минута — ещё один очевидный момент, и раньше Бобровский неоднократно за такое наказывал. Защитник «Динамо» блокировал соперника, но ничего не последовало. То есть для Бобровского эта блокировка ничего не значит. А надо было показать жёлтую карточку.

На 90+2-й минуте Бобровский неверно назначил пенальти в ворота «Динамо». У Сазонова и Дулаева была нормальная борьба. Не знаю, что там сказали судьям насчёт Сазонова — наверное, то же, что и про Комличенко с Соболевым. Арбитр РПЛ должен разбираться в таких эпизодах. Если ты установил планку борьбы, то будь добр трактовать единоборства одинаково.

Оценка Бобровского — 7,2.

«Ахмат» — «Ростов» — 1:2

Безбородову достался сложный момент с отменённым голом «Ростова», и это, скорее, эпизод для VAR. Комличенко принял мяч, и арбитр показал, что у того руки были в правильном положении. Безбородов находился в хорошей позиции, хотя, может быть, игрок «Ахмата» перекрыл ему обзор. В итоге Жабченко позвал арбитра к монитору, и тот принял правильное решение. Комличенко принял мяч правой рукой, сделал движение левой и снова его коснулся. Если бы гол забил он, то Безбородов бы сам сразу всё отменил.

Я бы за такие моменты никогда не наказывал арбитров. Это сложный эпизод, и если судья в остальном уверенно отработал, то его можно считать надёжным и он заслуживает назначения в следующем туре.

Оценка Безбородова — 7,9 (8,4).

Владислав Безбородов Фото: fc-akhmat.ru

«Локомотив» — ЦСКА — 0:1

На 28-й минуте Любимов пропустил момент с Бариновым, когда тот выпрыгнул с выставленным локтем. Это жёлтая карточка за грубую игру и штрафной удар.



Затем на 39-й минуте Любимов не показал вторую жёлтую Зайнутдинову. И если в моменте с Бариновым даже не был зафиксирован фол, то здесь арбитр дал свисток. Вопрос: почему во втором случае такое решение? Если это попадание по лицу, то это жёлтая. VAR не мог вмешиваться, и правильно сделал Чистяков, что предоставил возможность Любимову разгребать самому.

После этого Любимов ещё не показал жёлтую карточку за срыв перспективной атаки в центре поля. Ну и ключевой эпизод на 89-й минуте — отмена гола ЦСКА и жёлтая карточка. Но если ты не удаляешь Зайнутдинова, то почему показываешь жёлтую Ушакову? Потому что забили гол и позвали на VAR! Именно об этом я и говорю: арбитры не принимают самостоятельных решений. Они не понимают, что делают, и это беда!



Вернёмся к отменённому голу. Ушаков, когда бежал, выставил руку в сторону, и он должен был понимать, что это попытка блокировать Баринова. Тот даже кровь показал.

Оценка Любимова — 7,2.

«Крылья Советов» — «Пари НН» — 2:1

Мешков не показал жёлтую карточку игроку «Пари НН» за грубую игру на четвёртой минуте. Затем на 29-й минуте не назначил самостоятельно 11-метровый удар в ворота «Крыльев». Он просто не успел зайти в штрафную и не увидел. В этом плане Мешков наш клиент — в последнее время он назначает пенальти только с помощью VAR. Ему так легко, ему так хорошо, хотя это работник РФС, который воспитывает молодёжь.

На 90+5-й минуте Мешков неверно назначил 11-метровый в ворота «Пари НН». Гоцук тянулся к мячу, и рука у него находилась в естественном положении, а не была выставлена. Движения рукой не было, игры рукой — тоже. При этом арбитры назначали пенальти очень долго. Что они искали? Оправдание своего решения?

Оценка Мешкова — 6,8.

Виталий Мешков Фото: vk.com/fckssamara

«Сочи» — «Урал» — 2:2

На VAR находился Бобровский, и он просто втоптал человека, который не работал семь туров. Куда смотрел департамент, когда назначал такого помощника для Фролова? Нужен был любой опытный арбитр, но только не Бобровский. Фролов — это человек, который продолжает игру, находясь в идеальной позиции, но, оказавшись перед монитором, перестаёт верить своим глазам. Этот арбитр сам себя убил как личность, как судью. После такого надо заканчивать.

Пенальти в ворота «Урала» назначен неверно. Фролов изначально принял правильное решение, и VAR не имел права вмешиваться, как и в случае со вторым 11-метровым. Но в итоге арбитру показали эпизод на мониторе: игрок «Урала» выпрыгнул, рука находилась в естественном положении, движения локтем не было, близкое расстояние от бьющего. Что ещё нужно?

69-я минута — неверно назначенный пенальти уже в ворота «Сочи». Фролов добежал, куда надо, развёл руки, его позвали на VAR, и он назначил 11-метровый. То есть судья находился в пяти метрах и не увидел, что произошло? Зачем он тогда нужен? Так можно любого болванчика поставить — добеги, куда нужно, а VAR за тебя решит.

В этом моменте действие Каштанова не было направлено на мяч. Он уходил в падение, ещё когда тормозил. А Миладинович потянул его за футболку вниз и сразу отпустил.

Оценка Фролова — 6,4.

«Спартак» — «Торпедо» — 1:0

Единственное светлое пятно в 15-м туре. Хорошая работа Иванова — по движению, по принятию решений, по общению с игроками.

Оценка Иванова — 8,4.

Сергей Иванов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Краснодар» — «Зенит» — 0:1

Москалёв старался и отработал хорошо, но два момента всё же было. Во-первых, удар Малкома по печени Кривцова. Я не могу объяснить, почему это не красная карточка. А Москалёв даже не показал жёлтую! Малком посмотрел на Кривцова, отвёл руку высоко и влупил по печени. Это безобразное поведение, красная карточка и дисквалификация на срок от двух матчей.

На 85-й минуте Москалёв верно назначил пенальти. Добежал, увидел и принял решение самостоятельно — молодец. Рука Рамиреса находилась в неестественном положении.

Ещё Москалёв показал жёлтую карточку Сперцяну, и тот теперь пропустит следующий тур. Вопросов к судье нет, он всё правильно сделал. Но кто назначает арбитра из Воронежа, когда у «Краснодара» следующий матч как раз там?

Оценка Москалёва — 7,8. А если бы он удалил Малкома, было бы 8,6.