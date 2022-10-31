«Малком повёл себя безобразно. Это удаление и дисквалификация». Как судили в 15-м туре РПЛ

Сезон РПЛ достиг середины. В 15-м туре было сразу два матча с громкой вывеской: московское дерби «Локомотив» — ЦСКА и непростой выезд «Зенита» в Краснодар. В других встречах тоже хватало ярких сюжетов. А как со своей работой справились судьи?
Специально для «Чемпионата» судейство в 15-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.
0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.
1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.
Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.
«Оренбург» — «Факел» — 4:1
Кукуляк на 35-й минуте не показал жёлтую карточку игроку «Оренбургу» Сивакову и спустя минуту вновь его не наказал. Этот футболист должен был быть удалён с поля за две жёлтые.
На 50-й минуте произошёл один из ключевых моментов. Тут виноват не Кукуляк, а первый помощник Елеференко, который не разобрался в эпизоде. Многие говорят, что гол «Оренбурга» был уже после свистка, но по трансляции этого не видно. Я верю своим глазам: футболисты «Факела» не слышали никакого свистка и пытались спасти ворота. Для меня это неверно отменённый гол и ошибка помощника. Но на оценку Кукуляка это никак не влияет.
На 67-й минуте Кукуляк не показал жёлтую игроку «Оренбурга» за грубую игру. А на 69-й — красную футболисту «Факела», который, не пытаясь сыграть в мяч, попал прямой ногой и шипами в икроножную мышцу соперника.
В концовке матча Кукуляк не назначил 11-метровый удар в ворота «Факела» и исправился только после вмешательства VAR. Он находился в хорошей позиции, но не разобрался. Видимо, посчитал, что защитник сыграл в мяч. Для арбитра РПЛ это не тяжёлый момент.
Кукуляк стал лучшим арбитром 14-го тура по моей версии. Но в этот раз его оценка — 6,6.
Евгений Кукуляк
Фото: vk.com/fcorenburg
«Динамо» — «Химки» — 6:1
На 15-й минуте Бобровский пропустил очевиднейший фол со стороны Боженова и даже не показал ему жёлтую карточку. Я бы здесь вообще говорил о красной, потому что игрок «Химок» сделал движение локтем в сторону Лаксальта и чудом не сломал ему челюсть.
16-я минута — ещё один очевидный момент, и раньше Бобровский неоднократно за такое наказывал. Защитник «Динамо» блокировал соперника, но ничего не последовало. То есть для Бобровского эта блокировка ничего не значит. А надо было показать жёлтую карточку.
На 90+2-й минуте Бобровский неверно назначил пенальти в ворота «Динамо». У Сазонова и Дулаева была нормальная борьба. Не знаю, что там сказали судьям насчёт Сазонова — наверное, то же, что и про Комличенко с Соболевым. Арбитр РПЛ должен разбираться в таких эпизодах. Если ты установил планку борьбы, то будь добр трактовать единоборства одинаково.
Оценка Бобровского — 7,2.
«Ахмат» — «Ростов» — 1:2
Безбородову достался сложный момент с отменённым голом «Ростова», и это, скорее, эпизод для VAR. Комличенко принял мяч, и арбитр показал, что у того руки были в правильном положении. Безбородов находился в хорошей позиции, хотя, может быть, игрок «Ахмата» перекрыл ему обзор. В итоге Жабченко позвал арбитра к монитору, и тот принял правильное решение. Комличенко принял мяч правой рукой, сделал движение левой и снова его коснулся. Если бы гол забил он, то Безбородов бы сам сразу всё отменил.
Я бы за такие моменты никогда не наказывал арбитров. Это сложный эпизод, и если судья в остальном уверенно отработал, то его можно считать надёжным и он заслуживает назначения в следующем туре.
Оценка Безбородова — 7,9 (8,4).
Владислав Безбородов
Фото: fc-akhmat.ru
«Локомотив» — ЦСКА — 0:1
На 28-й минуте Любимов пропустил момент с Бариновым, когда тот выпрыгнул с выставленным локтем. Это жёлтая карточка за грубую игру и штрафной удар.
Затем на 39-й минуте Любимов не показал вторую жёлтую Зайнутдинову. И если в моменте с Бариновым даже не был зафиксирован фол, то здесь арбитр дал свисток. Вопрос: почему во втором случае такое решение? Если это попадание по лицу, то это жёлтая. VAR не мог вмешиваться, и правильно сделал Чистяков, что предоставил возможность Любимову разгребать самому.
После этого Любимов ещё не показал жёлтую карточку за срыв перспективной атаки в центре поля. Ну и ключевой эпизод на 89-й минуте — отмена гола ЦСКА и жёлтая карточка. Но если ты не удаляешь Зайнутдинова, то почему показываешь жёлтую Ушакову? Потому что забили гол и позвали на VAR! Именно об этом я и говорю: арбитры не принимают самостоятельных решений. Они не понимают, что делают, и это беда!
Вернёмся к отменённому голу. Ушаков, когда бежал, выставил руку в сторону, и он должен был понимать, что это попытка блокировать Баринова. Тот даже кровь показал.
Оценка Любимова — 7,2.
«Крылья Советов» — «Пари НН» — 2:1
Мешков не показал жёлтую карточку игроку «Пари НН» за грубую игру на четвёртой минуте. Затем на 29-й минуте не назначил самостоятельно 11-метровый удар в ворота «Крыльев». Он просто не успел зайти в штрафную и не увидел. В этом плане Мешков наш клиент — в последнее время он назначает пенальти только с помощью VAR. Ему так легко, ему так хорошо, хотя это работник РФС, который воспитывает молодёжь.
На 90+5-й минуте Мешков неверно назначил 11-метровый в ворота «Пари НН». Гоцук тянулся к мячу, и рука у него находилась в естественном положении, а не была выставлена. Движения рукой не было, игры рукой — тоже. При этом арбитры назначали пенальти очень долго. Что они искали? Оправдание своего решения?
Оценка Мешкова — 6,8.
Виталий Мешков
Фото: vk.com/fckssamara
«Сочи» — «Урал» — 2:2
На VAR находился Бобровский, и он просто втоптал человека, который не работал семь туров. Куда смотрел департамент, когда назначал такого помощника для Фролова? Нужен был любой опытный арбитр, но только не Бобровский. Фролов — это человек, который продолжает игру, находясь в идеальной позиции, но, оказавшись перед монитором, перестаёт верить своим глазам. Этот арбитр сам себя убил как личность, как судью. После такого надо заканчивать.
Пенальти в ворота «Урала» назначен неверно. Фролов изначально принял правильное решение, и VAR не имел права вмешиваться, как и в случае со вторым 11-метровым. Но в итоге арбитру показали эпизод на мониторе: игрок «Урала» выпрыгнул, рука находилась в естественном положении, движения локтем не было, близкое расстояние от бьющего. Что ещё нужно?
69-я минута — неверно назначенный пенальти уже в ворота «Сочи». Фролов добежал, куда надо, развёл руки, его позвали на VAR, и он назначил 11-метровый. То есть судья находился в пяти метрах и не увидел, что произошло? Зачем он тогда нужен? Так можно любого болванчика поставить — добеги, куда нужно, а VAR за тебя решит.
В этом моменте действие Каштанова не было направлено на мяч. Он уходил в падение, ещё когда тормозил. А Миладинович потянул его за футболку вниз и сразу отпустил.
Оценка Фролова — 6,4.
«Спартак» — «Торпедо» — 1:0
Единственное светлое пятно в 15-м туре. Хорошая работа Иванова — по движению, по принятию решений, по общению с игроками.
Оценка Иванова — 8,4.
Сергей Иванов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Краснодар» — «Зенит» — 0:1
Москалёв старался и отработал хорошо, но два момента всё же было. Во-первых, удар Малкома по печени Кривцова. Я не могу объяснить, почему это не красная карточка. А Москалёв даже не показал жёлтую! Малком посмотрел на Кривцова, отвёл руку высоко и влупил по печени. Это безобразное поведение, красная карточка и дисквалификация на срок от двух матчей.
На 85-й минуте Москалёв верно назначил пенальти. Добежал, увидел и принял решение самостоятельно — молодец. Рука Рамиреса находилась в неестественном положении.
Ещё Москалёв показал жёлтую карточку Сперцяну, и тот теперь пропустит следующий тур. Вопросов к судье нет, он всё правильно сделал. Но кто назначает арбитра из Воронежа, когда у «Краснодара» следующий матч как раз там?
Оценка Москалёва — 7,8. А если бы он удалил Малкома, было бы 8,6.
- 31 октября 2022
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