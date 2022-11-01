Потрясающий гол дальним ударом в матче чемпионата Ирака. Видео
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В матче чемпионата Ирака встретились «Аль-Шорта» (действующий чемпион страны) и более скромный «Аль-Васат». Матч завершился со счётом 1:1. Гости смогли вырвать ничейный результат благодаря потрясающему голу с дальней дистанции.
На 25-й минуте игры футболист «Аль-Васата» Мунтадер Саттар решился на дальний удар. Мяч полетел по виляющей траектории и угодил прямиком в девятку ворот соперника. Футболисты отпраздновали красивейший гол всей командой.
Потрясающий гол дальним ударом в матче чемпионата Ирака:
Отметим, что сейчас «Аль-Шорта» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Ирака. «Аль-Васат», в свою очередь, располагается на 12-й строчке в таблице. Команды сыграли в новом сезоне по пять матчей.
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