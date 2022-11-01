Орлов: нельзя пускать в РПЛ таких тренеров, как Гогниев. Решение может быть одно — уволить

Российский журналист Геннадий Орлов оценил успехи Спартака Гогниева на посту главного тренера «Химок». Специалист возглавил красно-чёрных 2 сентября.
«Мы смотрим на происходящее в «Химках» со стороны и ухмыляемся. Скажите, пожалуйста, чем знаменит Гогниев, что ему доверили эту команду? Что этот тренер носит в своём ранце? Какие успехи? Никаких. Нельзя рисковать, выбирая тренеров. Он один раз случайно обыграл «Зенит» на Кубок. А сейчас смотрим – у него вообще нет профессионализма в поведении. По-хамски обращается с журналистами. Комиссия по этике должна вынести вердикт по тому, что произошло в перерыве матча.
Тренер – это тот человек, который определяет дисциплину игроков. Каким примером Гогниев может быть для молодых футболистов? А для болельщиков? Ну нельзя пускать в РПЛ таких тренеров. Он же ничего не сделал, его кто-то просто всунул. Решение клуба тут может быть одно – уволить. Ну это же дискредитация РПЛ, нашего футбола. Зачем такой человек нужен?» — сказал Орлов в эфире канала «Такой Футбол».
- 1 ноября 2022
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