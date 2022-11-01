Игонин: Гогниева нельзя подпускать к футболу ближе четвёртого сектора

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил успехи Спартака Гогниева на посту главного тренера «Химок». Специалист возглавил красно-чёрных 2 сентября.

«Гогниев даёт эмоции. И в конце матча он дал эмоции на правильном месте. Просто его нельзя подпускать к футболу ближе четвёртого сектора. Вот пусть на трибуне сидит и празднует, а мы будем за ним следить. Он понимает, что перешёл из игрока на тренерский мостик? Он заигрался», — сказал Игонин в эфире канала «Такой Футбол».

Предыдущим главным тренером «Химок» был Николай Писарев, которого назначили на этот пост в начале августа. Однако под его руководством подмосковная команда проиграла все четыре матча. Ранее Писарев заменил на этой должности Сергея Юрана.