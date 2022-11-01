Луис Суарес продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Форвард «Насьоналя» Луис Суарес после победы в чемпионате Уругвая поблагодарил болельщиков. Его команда в воскресенье обыграла «Ливерпуль» из Монтевидео со счётом 4:1, нападающий стал автором дубля. Контракт Суареса истекает в декабре, сообщается, что он перейдёт в американский «Лос-Анджелес Гэлакси».
«Я доволен тем, что сделал правильный шаг, перейдя в «Насьональ». Я наслаждался этим моментом, счастлив закончить выступление за клуб таким образом. Всегда возникают сомнения в том, правильно ли ты поступил, но праздновать с близкими людьми и семьёй – бесценно.
Я очень благодарен, я пришёл в клуб из-за болельщиков, они мне очень нравятся, я лишь могу отблагодарить их действиями на поле.
Сегодня был идеальный вечер. Люди наслаждались этим моментом, не только болельщики «Насьоналя», но и другие поклонники уругвайского футбола», — приводит слова Суареса ESPN.
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