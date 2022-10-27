«Послушай такого идиота, как я». Нуньес сообщил о звонке Суареса после удаления в игре АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес рассказал об общении со своим соотечественником — экс-форвардом «красных» Луисом Суаресом, который позвонил ему после удаления 23-летнего футболиста в матче АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:1).
«Это было хорошо, потому что немногие удосужились взять телефон и отправить сообщение. Его жест был очень важен для меня.
Луис — пример для подражания, кумир во всём мире. Я только начинаю, я молод, и он знает обо всём этом, потому что уже играл в Премьер-лиге за «Ливерпуль». Суарес сказал мне, что такие вещи будут происходить в каждой игре в Премьер-лиге, что я столкнусь с ними и что мне нужно стать сильным и не повторять своих ошибок.
Он сказал: «Послушай такого идиота, как я». Я очень ценю это сообщение и его любовь ко мне», — цитирует Нуньеса ESPN.
Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса:
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