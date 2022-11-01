Анатолий Бышовец назвал команды, разочаровавшие его в первой части сезона РПЛ
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Известный тренер Анатолий Бышовец поделился впечатлением о первой половине сезона Российской Премьер-Лиги, назвав команды, которые его разочаровали.
«Можно выделить несколько разочарований в первой части сезона — и это без «Химок» и «Торпедо». Да, спад «Сочи» можно было ожидать, учитывая уход тренера и лидеров команды. Но такое выступление в чемпионате — разочарование.
Разочаровал «Локомотив». С теми условиями, возможностями и инфраструктурой, которые есть у клуба, стоило ожидать лучших результатов.
В прошлом сезоне «Крылья Советов» смотрелись очень хорошо, но отъезд игроков и иные объективные причины сильно сказались на команде в этом сезоне», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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