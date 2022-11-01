Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анатолий Бышовец назвал команды, разочаровавшие его в первой части сезона РПЛ

Анатолий Бышовец назвал команды, разочаровавшие его в первой части сезона РПЛ
Комментарии

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился впечатлением о первой половине сезона Российской Премьер-Лиги, назвав команды, которые его разочаровали.

«Можно выделить несколько разочарований в первой части сезона — и это без «Химок» и «Торпедо». Да, спад «Сочи» можно было ожидать, учитывая уход тренера и лидеров команды. Но такое выступление в чемпионате — разочарование.

Разочаровал «Локомотив». С теми условиями, возможностями и инфраструктурой, которые есть у клуба, стоило ожидать лучших результатов.

В прошлом сезоне «Крылья Советов» смотрелись очень хорошо, но отъезд игроков и иные объективные причины сильно сказались на команде в этом сезоне», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Новость по теме
Бышовец – о Гогниеве: все мы немножко холерики. Это издержки психики
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022