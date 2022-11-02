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Консейсау — о выходе «Порту» в плей-офф ЛЧ: многие в клубе не верили, что это возможно

Консейсау — о выходе «Порту» в плей-офф ЛЧ: многие в клубе не верили, что это возможно
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» (2:1), а также поделился эмоциями от выхода в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы очень рады пройти в следующий этап. Было много людей, даже внутри клуба, которые не верили, что это возможно. Но мы заняли первое место в группе, и это фантастика. Это всецело заслуга футболистов. Они это заслужили», — приводит слова Консейсау O Jogo.

«Порту» выиграл группу B, набрав 12 очков. «Брюгге» (11) занял вторую позицию и также вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Байер» набрал пять очков, столько же у «Атлетико», но немцы обошли команду Диего Симеоне по дополнительным показателям и сумели пробиться в Лигу Европы. Испанцы сенсационно вылетели из еврокубков.

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