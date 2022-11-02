«Бавария» стала единственной командой в текущей ЛЧ, одержавшей 6 побед на групповом этапе

Мюнхенская «Бавария» отметилась уникальным достижением в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.

Подопечные 35-летнего немецкого специалиста Юлиана Нагельсмана одержали победы во всех шести встречах текущего группового этапа, показав 100% результат. В первом круге мюнхенский клуб обыграл «Интер», «Барселону» и «Викторию» Пльзень со счётом 2:0, 2:0 и 5:0 соответственно. Во втором круге коллектив из Чехии был повержен со счётом 4:2, а «Барселона» и «Интер» были побеждены всухую – 3:0 и 2:0. Во всех остальных группах никто не имеет шансов аналогично набрать максимальное количество очков.

Отметим, что после 12 туров в чемпионате Германии «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Лидером соревнований является «Унион» (26).

Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе.