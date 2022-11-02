Главный тренер «Интера» Индзаги: мы вышли из тяжёлой группы ЛЧ, и мы счастливы

Наставник «Интера» Симоне Индзаги высказался о поражении от «Баварии» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 (0:2).

«Мы вышли из тяжёлой группы, и мы счастливы. Мы играли хорошо с очень сильной командой, одной из лучших.

Мы могли бы выйти вперёд в счёте благодаря Барелле или Мартинесу, прежде чем пропустили глупый гол. После этого встреча изменилась. Я доволен, что нам удалось остаться в матче до конца», — цитирует 49-летнего специалиста пресс-служба УЕФА.

В одном квартете с «нерадзурри» и мюнхенцами также выступали чешская «Виктория» Пльзень и испанская «Барселона». По итогам группы C в раунд плей-офф Лиги чемпионов вышли именно немецкая и итальянская команды.

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