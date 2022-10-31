Российский тренер в Европе: политики решают свои вопросы — кто больше заработает, украдёт
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Российский тренер люксембурского клуба «Мариска Мерш» Михаил Зарицкий рассказал, почему не участвует в выборах в Люксембурге.
«Принципиально не участвую. Политика – такая тема, в которой ты ничего не изменишь, в какой бы стране ни находился. Ты просто маленькая пешка в системе. Политики решают свои вопросы, кто больше заработает или украдёт, и тупо не думают о людях. Коррупции очень много», — сказал Зарицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Во время игровой карьеры Михаил выступал за «Зенит», мёнхенгладбахскую «Боруссию», «Фортуну», а также люксембургские клубы «Авенир», «Мертциг» и «Хобшайд». На данный момент Зарицкий занимается тренерской деятельностью в Люксембурге.
Полностью интервью с Михаилом Зарицким читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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