«Он признал ошибку». Нагельсман — о лишении Павара прав за вождение в нетрезвом виде

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (2:0) прокомментировал инцидент с участием защитника мюнхенцев Бенжамена Павара.

Ранее стало известно, что Павар был лишён водительских прав за езду в нетрезвом виде. Сообщалось, что «Бавария» оштрафовала французского защитника после инцидента.

«Клуб и Бенжи отреагировали на ситуацию правильно. Павар признал свою ошибку. Так и должно быть. Я рад, что он забил важный гол в непростом матче», — приводит слова Нагельсмана Mundo Deportivo со ссылкой на Prime Video.

Напомним, Павар выступает за мюнхенскую «Баварию» с 2019 года. В матче с «Интером», который прошёл накануне, 1 ноября, защитник отметился голом.