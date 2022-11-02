«Он признал ошибку». Нагельсман — о лишении Павара прав за вождение в нетрезвом виде
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (2:0) прокомментировал инцидент с участием защитника мюнхенцев Бенжамена Павара.
Ранее стало известно, что Павар был лишён водительских прав за езду в нетрезвом виде. Сообщалось, что «Бавария» оштрафовала французского защитника после инцидента.
«Клуб и Бенжи отреагировали на ситуацию правильно. Павар признал свою ошибку. Так и должно быть. Я рад, что он забил важный гол в непростом матче», — приводит слова Нагельсмана Mundo Deportivo со ссылкой на Prime Video.
Напомним, Павар выступает за мюнхенскую «Баварию» с 2019 года. В матче с «Интером», который прошёл накануне, 1 ноября, защитник отметился голом.
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