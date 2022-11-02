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Видео: Антонио Конте празднует гол Хёйбьерга на 90+5-й минуте

Видео: Антонио Конте празднует гол Хёйбьерга на 90+5-й минуте
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте эмоционально отпраздновал победный гол датского полузащитника команды Пьер-Эмиля Хёйбьерга, забитый на 90+5-й минуте.

Датчанин вывел лондонскую команду вперёд в компенсированное время встречи с французским «Марселем» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Гол Хёйбьерга не только принёс «Тоттенхэму» победу в игре с французской командой, но и обеспечил лондонской команде путёвку в плей-офф турнира.

Команды Антонио Конте не выходили в плей-офф Лиги чемпионов в течение нескольких сезонов подряд. Перед последним туром не было известно, пройдёт ли английская команда в матчи на выбывание.

«Тоттенхэм» стал первым в группе с лиссабонским «Спортингом», «Франкфуртом» и «Марселем». Французский клуб занял последнюю строчку в таблице.

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