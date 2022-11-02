Льорис высказался о волевой победе «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов
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Вратарь лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал победу над «Марселем» (2:1) в гостевом поединке заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.
«Мы ждали такой встречи. Нам было по-настоящему тяжело, но думаю, мы хорошо проявили себя. Когда нам пришлось столкнуться с сложностями, команда проявила все бойцовские качества и добилась нужного результата. У нас коллектив победителей – это самое важное», – цитирует французского вратаря BBC Sport.
«Тоттенхэм» набрал 11 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с первого места в квартете D. «Марсель» (6) вылетел из еврокубков. Соперниками команд по группе являлись также «Айнтрахт» из Франкфурта (10) и португальский «Спортинг» (7).
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