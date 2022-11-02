Экс-агент Месси: Лео сказал мне: «Фаби, я не сплю по ночам, думая о финале ЧМ-2014»

Фабиан Сольдини, бывший агент нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси, рассказал об откровенном разговоре с аргентинским футболистом.
«В 2015 году я гостил у Лео дома. Мы встретились впервые спустя долгое время, и он сказал мне: «Фаби, уже год, как я просыпаюсь по ночам, думая о финальном матче с Германией на чемпионате мира в Бразилии. Я не могу спать». Могу вас заверить — от этого у него голова шла кругом», — приводит слова Сольдини infobae.com.
Напомним, в финале чемпионата мира 2014 года, который прошёл в Бразилии, сборная Аргентины встречалась с национальной командой Германии. Немцы одержали победу в дополнительное время со счётом 1:0 и стали чемпионами мира. Единственный гол на 113-й минуте забил немецкий футболист Марио Гётце.
- 2 ноября 2022
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