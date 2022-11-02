Рамос: беречь себя перед ЧМ-2022 — это не решение. Мы с Месси работаем в полную силу

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал о настрое партнёра по команде аргентинского форварда Лионеля Месси в преддверии ЧМ-2022.



«Лучше играть с Лео в команде, чем быть его соперником. Он продолжает выступать на высшем уровне. Многие опытные игроки сейчас доказывают на своём примере, что из нужно оценивать по результатам, а не по возрасту. Лео — один из лучших футболистов мира.



Что касается шансов Лео и сборной Аргентины на победу на ЧМ-2022, я не могу точно сказать, но вижу, как он сосредоточен на этой цели. Если кто-то бережёт себя и прячется, чтобы приехать на чемпионат мира без повреждений и полным сил, это не решение. Мне нравится работать в полную силу, а не дозировать нагрузки, и Месси тоже», — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo.

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