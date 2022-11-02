Лионель Месси не хочет покидать «ПСЖ» без победы в значимом турнире

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не хочет покидать парижский клуб без победы в значимом турнире, сообщает L'Équipe со ссылкой на Grenier.
По информации источника, Месси продолжает изучать французский язык и иногда даже практикуется в нём со своими детьми. Форвард не хочет уходить из французского клуба, не выиграв значимый клубный турнир. Он продолжает переговоры с руководством «ПСЖ» о продлении контракта, который истекает летом 2023 года.
Месси перешёл в «ПСЖ» в 2021 году из «Барселоны» на правах свободного агента. В составе французской команды форвард стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка Франции. Всего за парижский клуб Месси провёл 51 матч, в которых забил 23 гола и сделал 28 голевых передач.
Болельщики «Баварии» скандировали имя Месси в Барселоне:
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