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Лионель Месси не хочет покидать «ПСЖ» без победы в значимом турнире

Лионель Месси не хочет покидать «ПСЖ» без победы в значимом турнире
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Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не хочет покидать парижский клуб без победы в значимом турнире, сообщает L'Équipe со ссылкой на Grenier.

По информации источника, Месси продолжает изучать французский язык и иногда даже практикуется в нём со своими детьми. Форвард не хочет уходить из французского клуба, не выиграв значимый клубный турнир. Он продолжает переговоры с руководством «ПСЖ» о продлении контракта, который истекает летом 2023 года.

Месси перешёл в «ПСЖ» в 2021 году из «Барселоны» на правах свободного агента. В составе французской команды форвард стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка Франции. Всего за парижский клуб Месси провёл 51 матч, в которых забил 23 гола и сделал 28 голевых передач.

Месси получил чрезвычайно заманчивое предложение. Отказаться от него будет очень непросто Месси получил чрезвычайно заманчивое предложение. Отказаться от него будет очень непросто

Болельщики «Баварии» скандировали имя Месси в Барселоне:

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