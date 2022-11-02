Семак объяснил, за счёт чего «Зенит» набрал много очков в первом круге РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, за счёт чего сине-бело-голубые набрали 39 очков за 15 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Наставник команды из Петербурга высказался по итогам первого круга нынешнего розыгрыша чемпионата России.
«Итоги первого круга РПЛ? Продолжается ежедневная работа. Для нас большее значение имеет не окончание первого круга — нужно хорошо завершить тот отрезок, который ждёт нас до конца года. Дальше можно будет сделать какие-то выводы. На сегодняшний день у нас впереди две игры в чемпионате, две в Кубке России. Готовимся к ним.
«Зенит» набрал за первый круг на шесть очков больше, чем годом ранее? Такое бывает иногда. Где-то потерь было меньше. Не так много травмированных было по сравнению с предыдущими сезонами, где были Лига чемпионов, коронавирус. Теряли много футболистов, не могли играть оптимальным составом во многих матчах. С другой стороны, в этом сезоне немножко прибавили в интенсивности, оставив создание моментов на хорошем уровне. В обороне действуем достаточно сбалансированно. Пока получается. Такое случается — не каждый год, но время от времени в нашем чемпионате какой-либо клуб показывает такой результат в плане набора очков», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Напомним, у ближайшего преследователя «Зенита», московского «Спартака», 32 очка в активе — красно-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.
- 2 ноября 2022
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