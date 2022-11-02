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«Алания» разгромила «Волгарь» и вышла в следующий раунд Кубка России

«Алания» разгромила «Волгарь» и вышла в следующий раунд Кубка России
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Сегодня, 2 ноября, состоялся матч пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором владикавказская «Алания» принимала астраханский «Волгарь». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владимира Сельдякова прозвучал в 17:00 мск.

Хозяева открыли счёт на 18-й минуте матча, когда армянский нападающий Аршан Корян уверенно реализовал свой голевой момент. «Волгарь» пытался отыграться, однако «Алания» сумела забить второй. На 46-й минуте полузащитник владикавказской команды Александр Ташаев сумел разобраться в ситуации и точно пробить по воротам Дмитрия Сагановича, что укрепило преимущество его команды. В самой концовке матча, на 90+2-й минуте, Тарас Гаглоев установил итоговый счёт матча — 3:0 в пользу «Алании».

Фонбет Кубок России. 1/16 финала
02 ноября 2022, среда. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
3 : 0
Волгарь
Астрахань
1:0 Корян – 18'   2:0 Ташаев – 46'   3:0 Гаглоев – 90+1'
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