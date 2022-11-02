Малафеев: не думаю, что «Локомотив» вылетит, но были примеры «Динамо» и «Рубина»

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал положение московского «Локомотива» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также ответил на вопрос, удастся ли команде избежать вылета по итогу сезона.

«Я думаю, меня, как и многих, удивляет позиция «Локомотива». Как бы у них тяжело ни складывалась ситуация с качеством игры, но я привык их видеть всё-таки не в подвале турнирной таблицы, а в топ-5.



Им стоит собраться и наладить свою игру, я не думаю, что они вылетят, но у нас уже были примеры с московским «Динамо» или с «Рубином», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

После 15 встреч «Локомотив» занимает 14-е место турнирной таблицы чемпионата, набрав 12 очков. В следующем туре команда встретится с «Уралом». Матч состоится в воскресенье, 6 ноября, начало – в 14:00 мск.