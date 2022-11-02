«Шинник» проиграл «Кубани» и вылетел из Кубка России

Сегодня, 2 ноября, состоялся матч 1/16 финала Кубка России между ярославским «Шинником» и краснодарской «Кубанью». Команды играли на одноимённом стадионе в Ярославле. Основное время матча завершилось со счётом 0:0, в серии пенальти сильнее оказались гости.

Краснодарцы реализовали пять ударов в послематчевой серии, ярославцы — на один меньше. Решающий 11-метровый реализовал Илья Мосейчук. В составе чёрно-синих пенальти не реализовал Андрей Батютин.

Подопечные Вадима Евсеева набрали 24 очка в 16 играх Первой лиги. Команда занимает седьмое место. «Кубань» располагается на 15-й строчке в турнире. Краснодарцы набрали 16 очков в 17 играх первенства. «Алания» с 35 очками лидирует во втором по силе дивизионе.