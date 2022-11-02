«Реал» разгромил «Селтик» и занял первое место в группе Лиги чемпионов

Сегодня, 2 ноября, состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Селтиком». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.



Спустя шесть минут после стартового свистка Лука Модрич открыл счёт в игре, реализовав пенальти. На 21-й минуте Родриго укрепил преимущество. Бразилец также с «точки» отправил мяч в ворота соперника.



Во втором тайме счёт до разгромного довёл Марко Асенсио. Даниэль Карвахаль открылся на правом краю штрафной и в падении вернул мяч обратно — Марко в касание уложил мяч в угол. Спустя 10 минут Винисиус Жуниор забил четвёртый гол «Королевского клуба». Федерико Вальверде с правого фланга прострелил во вратарскую — Джо Харт на перехвате не достал до мяча, а Карл Старфельт не смог сдержать Винисиуса. Бразилец подставил ногу и переправил мяч в пустые ворота. Пятый гол в составе команды Карло Анчелотти забил Вальверде. Гол престижа в составе «лепестков» забил Жоау Филипе.



Мадридцы заняли первое место в группе. Подопечные Карло Анчелотти набрали 13 очков в шести играх. Шотландский клуб набрал два очка и вылетел из еврокубков.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию.