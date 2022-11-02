«Челси» и загребское «Динамо» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 2 ноября, состоится матч в рамках 6-го тура Лиги чемпионов между «Челси» и загребским «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Челси»: Эдуард Менди, Сесар Аспиликуэта, Калиду Кулибали, Трево Чалоба, Жоржиньо, Денис Закария, Бен Чилуэлл, Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг, Кай Хаверц, Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Динамо» Загреб: Доминик Ливакович, Стефан Ристовски, Йосип Шутало, Дино Перич, Садех Мохаррами,

Йосип Мишич, Лука Иванушец, Ариян Адеми, Роберт Любичич, Бруно Петкович, Мислав Оршич.

Лондонцы возглавляют квартет с 10 очками. «Милан» с семью очками — на второй строчке. Загребский клуб (4) — на последнем месте в таблице.